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Davutoğlu'nun 'kriz çıkar ülke yeniden seçime gider' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan destek

Davutoğlu'nun 'kriz çıkar ülke yeniden seçime gider' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan destek

Ahmet Davutoğlu'nun altılı masayı karıştıran sözleriyle ilgili konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Efendim birisi dese ki 'sizin oyunuz kaç? Dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin' derlerse 'O zaman kriz çıkar' diyor. Doğru." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masayı sallayan sözleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun sarsıcı değerlendirmeler geldi.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. Ve o Cumhurbaşkanı yarın dedi ki, ‘Sizin aldığınız oy da düşüktü, ben bu kararı veriyorum" sorusuna "Dediği anda bir kriz çıkar. Kriz çıkar, çok açık söyleyeyim. Ve o Cumhurbaşkanı, Meclis desteğini kaybeder. Ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" yanıtı veren Davutoğlu gündem oldu. CHP medyası ve ona yakın isimler Davutoğlu'na çok sert eleştiriler yöneltti.

Davutoğlu hakkında ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini  TV100'de Uğur Dündar'ın programında bozdu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun "Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözleri ve "6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı vesayat altında olacak" eleştirilerine ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu yanıtı verdi:

"Güç birliği yapacağız orada"

"Hayır efendim. Liderler cumhurbaşkanını destekleyecekler, cumhurbaşkanının seçilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. İmza olur, sayın Davutoğlu'nun söylediği gibi. Eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olunacaksa onlarında birere görevleri olacak tabii doğal olarak. Belli yerlere imza atacaklar tabii. Oraya gelip de sadece oturup böyle aylık almak yok. Sorunlar varsa sorunları oturup beraber çözeceğiz. Güç birliği yapacağız orada. Yoksa cumhurbaşkanını engellemek, onu çalışamaz noktaya getirmek değil tam tersine cumhurbaşkanının çok iş yapmasını sağlamak için, onu desteklemek için. Gelen talepler olacak, vatandaştan gelen talepler olacak, kurumlardan gelecek talepler olacak. Bu talepler alınacak değerlendirilecek. Altı liderin bir arada olması işlerin süratle gerçekleşmesi içinde çok önemli bir fırsat. Çok sayıda bakanlık var. Ama altı lider oturup belli bir konuda karar verdiği andan itibaren bütün bakanlar aynı şeyi süratle yapacak.

Erdoğan'ın "6 kaptan bir gemiyi götüremez" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 kaptan bir gemiyi götüremez" sözleri ile ilgili de Kılıçdaroğlu, "Zaten bir kaptan, kaptan yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Yanında bir tane daha vardır. Gemide de aynı şekilde vardır. Dolayısıyla hiçbir iktidar bir devlet bir kişiye emanet edilemez. Edilmemiştir" dedi.

"Davutoğlu'nun söylediği doğru"

Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı aldığımız kararları kabul etmezse kriz çıkar" sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Sayın Davutoğlu'na soruyorlar. "Ya birisi çıkıp size deseki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın" gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar" diyor. Ee doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da 6'lı Masa'da genel başkana diyebilir misiniz? Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun? Bu, acaba biz bir söz nasıl alırız liderin ağzından ve bu aldığımız sözü nasıl masayı dağıtmak için kullanabiliriz? Biz bu tezgahların tümünün farkındayız. Ama halkımızdan şunu istiyoruz. Bizi sabırla dinleyin. Biz Türkiye'yi düzelteceğiz, herkes sabırlı olsun."

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