Meral Akşener'in kalbi dayanamadı kendini hastanede buldu genel merkezde ne oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in perşembe günü saat 21.20'de genel merkezden hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaşananları, Sözcü yazarı Saygı Öztürk tüm yönleriyle aktardı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp çarpıntısıyla hastaneye kaldırılmasının perde arkası aralandı.

İYİ Parti’de Ankara İl Kongresi öncesinde adaylık geriliminin Akşener'i hasta ettiği ortaya çıktı. Yazar Saygı Öztürk, olan biteni "Akşener'i hastanelik eden olay" başlıklı yazısında paylaştı.

Koray Aydın'ın adayının darbe girişimini destekleyen tweetleri

Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın’ın, 15 Temmuz darbe girişimini desteklediği tweet'leri ortaya çıkan Serdar Tunç’a desteğini sürdürmesi gerilimi artırdı.

Genel Başkanı Meral Akşener, bu durumu öğrenince, Tunç'un adaylıktan çekilmesini istedi. İşte mücadele de bundan sonra daha da keskinleşti.

Koray Aydın'dan karşı hamle

Koray Aydın da, diğer aday Avukat Batuhan Yılmaz'ın da adaylıktan çekilmesini istedi. Tartışma bundan sonra daha da alevlendi.

Genel merkez adaylar konusunda ikiye bölününce Akşener, bir kez daha devreye gidi taraflarla perşembe günü bir araya geldi.

İYİ Parti, tarafların itiraz etmeyeceği yeni bir arayışa girdi. Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti'nin kurucularından, Genel İdare Kurulu eski üyesi ve eski genel sekreter yardımcı Faruk Köylüoğlu'nda karar kılındı. Köylüoğlu ismi Akşener'e iletildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, daha sonra genel merkezde yaşananları bugünkü yazısında aktardı:

"Saat 20.30 civarında, genel merkeze davet edildi. Orada Genel Başkan, Teşkilat Danışmanı Ömer Karakaş'la görüştü. Ardından birlikte Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'nın odasına gittiler. Oradaki görüşmeden sonra adaylığı açıklandı."

Koray Aydın ile gerilim

Koray Aydın'ın daha önceleri Teşkilat Başkanlığı'ndan alınıp Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilmesinin Aydın'ın yetkilerini tırpanlamak olduğunu yazan Öztürk, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yerine yeni atama yapılmadı, Akşener, bu görevi kendi uhdesinde tuttu. Bu işlerle ilgili GİK Üyesi Süleyman Sırrı Özdolap ile Teşkilat Koordinatörü Ömer Karakaş'ı Teşkilat Danışmanı olarak atadı. Ankara İl Başkanlığı seçimi aslında 14 Ocak'ta yapılacaktı. Ancak yaşanan kriz partide çoğu kişiyi etkiledi. Bunların başında da Genel Başkan Meral Akşener geldi. Sonunda, kalbi dayanamadı. Kendisini hastanede buldu. 29 Ocak'ta 670 delege, Ankara İl Başkanlığı için sandık başına gidecek. Faruk Köylüoğlu, İYİ Parti'nin yeni Ankara il başkanı olacak."

Saygı Öztürk'ün yazısının tamamı için tıklayın