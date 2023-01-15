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Erdoğan'ı alkışlayan komutanlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı Erdoğan sivilliğinin zekatını verse... Melih Altınok yazdı

Erdoğan'ı alkışlayan komutanlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı Erdoğan sivilliğinin zekatını verse... Melih Altınok yazdı

Erdoğan'ı alkışlayan komutanları hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren sabah yazarı Melih Altınok, TSK'nın altın yıllarını yaşadığı görüşünde. Erdoğan için 'sivil devrimci' diyen Altınok, "Resmi törenlerde halkın temsilcisi seçilmiş siyasilere arkasını dönen generaller cumhuriyetini demokrasi için ideal tablo olarak görenler tabii ki rahatsız olacak." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi hedef alan sözlerini komutanların alkışlamasıyla başlayan tartışma sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun komutanlara yönelik tepkisine dün Muğla'dan yanıt verdi.

Erdoğan, ''TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük'' dedi.

"Erdoğan sivil bir devrimci"

Tartışmalara katılan Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Erdoğan sivilliğinin zekatını verse..." başlıklı yazısında Altınok, Erdoğan'ı "Onca bedeli göze alıp, 60 darbesiyle kurumsallaşan Türkiye'deki askeri vesayeti tarihe gömmüş, siyasete süngüyle gasp edilen itibarını geri kazandırmış sivil bir devrimci." olarak niteledi.

"Başka orduların imrendiği operasyonlar yürütüyor"

"Erdoğan, demokrasiyi asgari dengesine oturtan bu cüreti sayesinde orduyu asli işi olan sınır muhafazasına kanalize etmeyi başardı" ifadelerine yer veren Altınok, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"İç siyasetten uzaklaşan TSK, altın yıllarını yaşıyor. Yalnızca yerlileşme ve modernizasyon alanında değil... Sınır ötesinde terörle mücadelede, göç hareketlerini engellemede hiç olmadığı kadar başarılı. Libya'dan Kafkaslar'a kadar sahada başka orduların imrendiği operasyonlar yürütüyor. Generallerin "Başkomutan" sıfatını halktan aldığı oylarla kazanmış Türkiye Cumhurbaşkanı'nı alkışlamaları da gayet doğal.
Resmi törenlerde halkın temsilcisi seçilmiş siyasilere arkasını dönen generaller cumhuriyetini demokrasi için ideal tablo olarak görenler tabii ki rahatsız olacak."

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