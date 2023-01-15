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Sürücüler aman dikkat yarın İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

Sürücüler aman dikkat yarın İstanbul'da bu yollar kapalı olacak

İstanbul Kartal'da yarın yapılacak miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü alternatif güzergahları açıkladı.

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Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

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