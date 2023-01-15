Yıpranma hakkı erken EYT'li eder mi SGK Uzmanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağını açıkladığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde dikkat çeken detaylardan yıpranma hakkı.

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Önümüzdeki haftalarda yasalaşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sigortalılık süresini geri çekecek formüllerden biri yıpranma hakkı. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için başlangıç tarihini geri çekmek mümkün. Peki, ne yapmak gerekiyor? Yıpranma payı olan meslekler hangileri? İşte bilinmesi gerekenler…



Borçlanma ile sigortalılık süresini geri çekmeye çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren yasa gereği; ağır ve riskli işler grubunda bulunan mesleklerde çalışan emekli adayları günlerini tamamlayarak sigortalılık sürelerini de geri alabiliyor.

Kimyasal madde üreten iş kolları, TSK ve Emniyet teşkilatı, basın sektörü gibi 40'ın üzerinde iş kolu bu kapsamda yer alıyor. Yıpranma hakkı olan mesleklerin kodlarının bilinmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yıpranma payının sadece prim günleri ile ilgili olmadığı kaydederek işe başlangıç tarihini de öne çekebileceğini kaydetti. Kaya, “Bir maden işçisi, yılda 360 gün çalışıyor. Bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor. Bu kişi 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Siz 500 gün çalıştınız diyelim, 900 günü de buradan aldığınız için 5900'e tamamlamış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bu hesaba göre; 53 yaşında emekli olacak bir çalışan 3 yıl öne çekerek 50 yaşında emekli olabiliyor.