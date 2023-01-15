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Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı! Soyunmaya başlayınca...

Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı! Soyunmaya başlayınca...

Siyasetçi Dr. Matt Heinz, Karayipler'de gemi tatilindeydi. Bu sırada bir zoom Arizona eyaletinin Tuscon kentinde düzenlenen bir konferansa Zoom bağlantısıyla katıldı. Viral olan görüntüler de toplantının başlamasına yalnızca saatler kala yaşandı.

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Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde görev alan siyasetçi Matthew Heinz, Zoom toplantısında kadraja arkasından yarı çıplak bir erkek girdi. Heinz alelacele kamerayı kapattı. Görüntüler sosyal medyada çokça izlenerek kısa sürede viral olmayı başardı. Eşcinsel olduğu bilinen Heinz daha sonra olayla ilgili açıklamasında kameraya giren yarı çıplak kişinin yaşıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Üstünü çıkarmaya başladı

Heinz'ın bulunduğu odada arkasında mayo giymiş yarı çıplak bir erkek belirdi. Genç erkek üstündeki kıyafeti çıkarır gibi olurken donakaldı ve Heinz'ın toplantıda olduğunu anlamadığı görülen bir şekilde bilgisayara baktı.

Olup bitenin farkına varan Heinz kamerayı apar topar kapatmak durumunda kaldı.

İddialara yanıt verdi

Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada çok sayıda izlenerek viral oldu. Heinz'dan olayla ilgili açıklama geldi.

Odasındaki kişinin 'yolculuk arkadaşı' olduğunu belirten Heinz, seks işçisi olmadığını ve aralarında bir ilişki bulunmadığını belirtti.

Heinz ayrıca odasındaki erkeğin 18 yaşın altında değil, 24 yaşında olduğunu iddia etti ancak kim olduğunu açıklamadı.

Tarihe geçmişti

2003'ten beri Tucson Tıp Merkezi'nde doktorluk yapan Heinz, 2008'de Arizona Temsilciler Meclisi'nin ilk açık eşcinsel üyesi olarak tarihe geçmişti.

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