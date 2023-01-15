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5 kişiyi katledip kaçmıştı! Sır perdesi aralandı o Afganlı cani bakın nereden çıktı!

5 kişiyi katledip kaçmıştı! Sır perdesi aralandı o Afganlı cani bakın nereden çıktı!

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldürdükten sonra sırra kadem basan ve Türk polisinin çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen Mohammed Omar Yusufi, Afganistan'da yakalandı.

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Ankara'da 10 Kasım 2022'de Afgan uyruklu 5 kişiyi öldürdüğü belirlenen Mohammed Omar Yusufi, Türk polisinin çabasıyla Afganistan'da yakalandı. Yusufi, ülkesinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu belirledi.

Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de tespit edildi.

Şüpheli tutuklandı

Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi.

Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı.

Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

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