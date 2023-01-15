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Antalya'da ayakkabı hırsızı pes dedirtti! Kameraya bakınca tepkisi bu oldu: Şaşırıp kaldım

Antalya'da ayakkabı hırsızı pes dedirtti! Kameraya bakınca tepkisi bu oldu: Şaşırıp kaldım

ANTALYA'da bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı. En iyi ayakkabıyı seçmek için cep telefonu ışığıyla marka ve numarasına bakan hırsızın, çalmadan önce ayakkabının kokup kokmadığını kontrol ettiği görüldü.

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Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren hırsız, Mehmet Yüksel isimli vatandaşın ikamet ettiği dairenin kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı.

Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şüphelinin ayakkabılıktaki tüm ayakkabıları iyice kontrol ettikten sonra en iyi spor ayakkabısını seçtiği, alıp götürmeden önce ayakkabının marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da koklayarak kontrol ettiği görüldü.

"Şaşırıp kaldım, kokup kokmadığını kontrol ediyor"

Ayakkabısı çalınan Mehmet Yüksel, olaydan birkaç gün önce apartmanın giriş kapısının kilidinin arızalandığını belirterek “Olay günü kapı kilitli değildi. Olayı dışarı çıkmak için ayakkabıyı aradığımda bulamayınca anladım. Güvenlik kamerasını izleyince ayakkabının çalındığını gördüm. Adam o kadar rahat ki şaşırıp kaldım. Bir de kokup kokmadığını kontrol ediyor. Ben buradan vatandaşlarımıza benim düştüğüm duruma düşmemeleri için apartman ve daire kapılarını kapatmalarını öneriyorum. Eğer imkanları varsa daire kapılarının önüne bile bir şey bırakmasınlar. Ben yandım başkaları yanmasın” dedi.

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