Yeni konut kampanyası için kritik gün! Orta gelirliler heyecanla bekliyor işte şartları

Dar gelirliye konut kampanyasının ardından orta gelirlinin de uygun koşullarda konuta erişimi sağlanacak. Detaylar geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Orta gelirlilerin heyecanla beklediği kampanyada başvurular için kritik gün yarın. Peki koşullar neler?

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Orta gelir konut kampanyası detayları belli oldu. 'Yeni Evim' projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılacak olan konutlara başvuru şartı ne olacak? Kimler orta gelir konut kampanyasına başvurabilecek, ödeme planı, faiz oranı nasıl olacak? İşte orta gelir konut kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kritik gün yarın

Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası “Yeni Evim” 16 Ocak’tan (yarın) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.

Ödeme planı nasıl olacak?

Konut satışında konut bedelinin yüzde 10'u peşin verilecek. İsteyenler daha fazla da peşinat verebilecek. 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Kampanya şartları ne olacak?

* 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

* İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

* Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

* 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

Murat Kurum başvuru sürecini anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

-Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

-Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

-Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

-Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan

-Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan

-Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. Bankalarla imzalanacak bu garantörlük nedir? Banka ve müteahhit anlaşması sonucu proje imzalanacak. Sözleşme sonrasında müteahhidin ilerlemesine göre satış yapılan konuttan hak ediş ödemesi yapılacak. Bu sayede vatandaşın projesinin kontrolü sağlanmış olacak.

Kampanyamıza hangi projeler dahil olacak?

-Emlak Konut genel müdürlüğümüzün ürettiği projeler,

-GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerimizin projeleri,

-Ve yine 81 ilimizin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları taktirde bu sürece dâhil olacaklar. Şunu da ifade etmek isterim. Bu kampanyamızda yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadar vatandaşımıza destek sağlayacaklar.