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Manisa'daki Spil Dağı'nda aracıyla uçuruma yuvarlandı! Giresunlu asteğmenin meğer...

Manisa'daki Spil Dağı'nda aracıyla uçuruma yuvarlandı! Giresunlu asteğmenin meğer...

MANİSA'da Spil Dağı'nda dün gece saatlerinde feci kaza meydana geldi. Asteğmen Ahmet Necat Köse sürücüsü olduğu araçla birlikte 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hayatını kaybeden asteğmenin acı haberi ailesine ulaşırken acı bir detay da ortaya çıktı. Meğer asteğmen Ahmet Necat Köse'nin terhisine sadece 18 gün kalmış...

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Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Asteğmen Ahmet Necat Köse'nin (35) kullandığı 35 NHA 30 plakalı otomobil, Spil Dağı Varyant kısmında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada Asteğmen Ahmet Necat Köse, hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Manisa 1. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen Köse'nin izin gününde olduğu öğrenilirken, acı haberi alan Giresun'un Eynesil ilçesindeki ailesi cenazelerini almak üzere Manisa'ya gitti.

Asteğmen Ahmet Necat Köse'nin 18 gün sonra terhis olacağı öğrenildi.

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