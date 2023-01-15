BIST 4.985
DOLAR 18,78
EURO 20,35
ALTIN 1.159,98
HABER /  EKONOMİ

Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını belirtti.

Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. 2022’de toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP Lideri Bahçeli Kızılcahamam'da 6'lı masaya saydırdı! Şimdiden kriz girdabına girdiler
MHP Lideri Bahçeli Kızılcahamam'da 6'lı masaya saydırdı! Şimdiden kriz girdabına girdiler
Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı! Soyunmaya başlayınca...
Eşcinsel siyasetçi Zoom toplantısında fena yakalandı! Soyunmaya başlayınca...
Antalya'da ayakkabı hırsızı pes dedirtti! Kameraya bakınca tepkisi bu oldu: Şaşırıp kaldım
Antalya'da ayakkabı hırsızı pes dedirtti! Kameraya bakınca tepkisi bu oldu: Şaşırıp kaldım
5 kişiyi katledip kaçmıştı! Sır perdesi aralandı o Afganlı cani bakın nereden çıktı!
5 kişiyi katledip kaçmıştı! Sır perdesi aralandı o Afganlı cani bakın nereden çıktı!
Türkiye kabul eder mi? Şam, Ankara'ya 2 şart koştu! Normalleşme sürecinin devamı için gerekli
Türkiye kabul eder mi? Şam, Ankara'ya 2 şart koştu! Normalleşme sürecinin devamı için gerekli
EPDK'dan 40 şirkete ceza: Milyarlarca lira tüketicilere iade edilecek
EPDK'dan 40 şirkete ceza: Milyarlarca lira tüketicilere iade edilecek
Yıpranma hakkı erken EYT'li eder mi SGK Uzmanı açıkladı
Yıpranma hakkı erken EYT'li eder mi SGK Uzmanı açıkladı
Kızılelma'ya tarihi görev! F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak Erdoğan duyurdu
Kızılelma'ya tarihi görev! F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak Erdoğan duyurdu
Meral Akşener'in kalbi dayanamadı kendini hastanede buldu genel merkezde ne oldu
Meral Akşener'in kalbi dayanamadı kendini hastanede buldu genel merkezde ne oldu
Sürücüler aman dikkat yarın İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Sürücüler aman dikkat yarın İstanbul'da bu yollar kapalı olacak
Erdoğan'ı alkışlayan komutanlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı Erdoğan sivilliğinin zekatını verse... Melih Altınok yazdı
Erdoğan'ı alkışlayan komutanlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı Erdoğan sivilliğinin zekatını verse... Melih Altınok yazdı
Tartıştığı ortağını silahla öldürdü Fatih'te vahşet
Tartıştığı ortağını silahla öldürdü Fatih'te vahşet