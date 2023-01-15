ABD'den malikane satın aldı ödediği para dudak uçuklattı! Didem Erol'un yeni evine bakın

Türk oyuncu Didem Erol uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Kariyerini bu ülkede devam ettirme kararı alan ve en son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde rol alan Erol, Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı.