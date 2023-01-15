ABD'den malikane satın aldı ödediği para dudak uçuklattı! Didem Erol'un yeni evine bakın
Didem Erol, uzun zaman önce Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı. Amerika'da yaşayan ve kariyerine burda devam eden Didem Erol kısa süre önce anne olmasıyla gündeme gelmişti. Didem Erol bu kez yeni eviyle magazin sayfalarına konu oldu. Erol, oscarlı oyuncu Hilary Swank'in malikanesini satın aldı...
Türk oyuncu Didem Erol uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Kariyerini bu ülkede devam ettirme kararı alan ve en son geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde rol alan Erol, Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı.
İnşaatçı ve müzik prodüktörlüğü yapan Nathan Cowles ile 2020 yılında evlenen Erol, geçtiğimiz 2022 yılının son günlerinde Ava Rose adını verdiği bebeğini kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı.
Oyunculuğun yanında film yapımcılığı da yapan Erol, ailesiyle birlikte dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesinde yaşıyor.
Ünlü oyuncu evle ilgili şöyle konuştu: "Geçen sene Ocak ayında Hilary Swank'in evini satın aldık. Mart ayında da taşındık. "