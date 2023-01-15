ORC'nin anketi CHP'li isimleri fena tongaya düşürdü

ORC Araştırma Şirketi, bir seçim anketi düzenledi. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı %51.2 oy oranıyla önde görüldü. CHP'li bazı isimler, bu anket sonucunu sosyal medya hesabından büyük bir heyecanla paylaştı. Ancak kaçırdıkları bir detay vardı...

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ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anket, bir çok CHP'li yetkiliyi oldukça heyecanlandırdı. Ankete göre CHP'nin yüzde 29.7, AK Parti'nin yüzde 23.1, İYİ Parti'nin yüzde 21.5, MHP'nin ise yüzde 8.0 oranında oy aldığı görüldü. Bu oy oranlarına göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı %51.2 oy oranıyla ipi göğüslüyordu. CHP'de bazı yetkili isimler ise bu anketi sosyal medyada paylaşarak seçimleri kazanabileceklerini öne sürdü. Ancak ORC'nin yayınladığı anketin sağ üst köşesine bakıldığında, anketin sadece Mersin'de yapıldığı görülüyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'nin düştüğü bu durumu Youtube hesabında değerlendirdi.