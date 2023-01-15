Bir sigara grubundan daha indirim! Sosyal medyadan duyurdu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.

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Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise belirli sigara gruplarında indirim gelmişti.

Sigara fiyatlarına 1 TL'lik indirim

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha bugün indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "Sigara gurubu bir çok üründe 1 TL indirime gitti" ifadelerini kullandı.