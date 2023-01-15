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Bir sigara grubundan daha indirim! Sosyal medyadan duyurdu

Bir sigara grubundan daha indirim! Sosyal medyadan duyurdu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bazı sigara markalarında 1 TL indirim olacağını duyurdu.

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Yeni yılla birlikte birçok ürüne zam gelirken, sigaraya da 4 lira zam gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise belirli sigara gruplarında indirim gelmişti.

Sigara fiyatlarına 1 TL'lik indirim

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında bir sigara grubunun daha bugün indirime gittiğini söyledi.

Dündar paylaşımında, "Sigara gurubu bir çok üründe 1 TL indirime gitti" ifadelerini kullandı.

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