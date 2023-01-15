Antalya'da 200 işçinin kaldığı konteynerde korkutan yangın

ANTALYA'da yapımı devam eden şehir hastanesinde çalışan 200 işçinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, işçilerin yangının hemen başlamasının ardından yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5379 sokak üzerinde yapımı devam eden Antalya Şehir hastanesinde yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içeriden dumanların çıktığını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplere konteynerde kalan işçiler de destek verdi. Yaşanan olayın ardından konteynerde kalan işçiler tahliye edildi. Bazı işçiler ise dumandan etkilenen arkadaşlarına ve ekiplere ayran getirerek destek verdi.

Alev alev yanan konteyner kısa surede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, 200 işçinin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının diğer konteynerlere sıçramaması ise olabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ve polis ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.

Diğer taraftan, yangının hemen çıkış anının ardından işçilerin yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde işçilerin içerideki dumanı tahliye etmek için taşlarla camları kırdığı görüldü. Yanan konteyner ise havadan drone ile görüntülendi.