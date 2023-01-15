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tv100'den kamuoyuna 'SADAT reklamı' ile ilgili açıklama

tv100'den kamuoyuna 'SADAT reklamı' ile ilgili açıklama

Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken yayınlanan 8 saniyelik SADAT reklamıyla ilgili TV100'den açıklama geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV100'de Uğur Dündar'a konuk olduğu canlı yayında, Kılıçdaroğlu konuşurken ekranın altında SADAT'ın reklamı yayınlandı. 8 saniye süren reklam sosyal medyada çok konuşuldu çünkü Kılıçdaroğlu ile SADAT yönetim kurulu başkanı 'kavgalı' idi.

Tv100'den konuya ilişkin yapılan açıklama, "Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.

SADAT ile Kılıçdaroğlu arasında kavga

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak 'Akşener'i dava ettik, Kılıçdaroğlu'nu ise bahçemizden geri gönderdik' demişti.

Geçmişte Kılıçdaroğlu, sivil askeri danışmanlık şirketi SADAT'ı (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) paramiliter bir kuruluş olmakla suçlamıştı.

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a konuk olduğu programda konuşurken ekranda SADAT reklamı çıktı ve reklam 8 saniye sürdü...

CHP lideri Kılıçdaroğlu, programdan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisi konuşurken yayınlanan SADAT reklamıyla ilgili "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye... Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun." dedi.

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