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Babacan Bayraktar'ı hedef aldı Coşkun Başbuğ ABD'nin nihai Türkiye planını ifşa etti

Babacan Bayraktar'ı hedef aldı Coşkun Başbuğ ABD'nin nihai Türkiye planını ifşa etti

Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, İHA-SİHA üratecisi Bayraktar'ı hedef alan Ali Babacan'ın sözlerini değerlendirdi. ABD'nin 1938 sonrası savunma sanayisi olmayan Türkiye'yi arzuladığını belirten Başbuğ, "4 milyar dolar devletin kasasına girerken ABD'nin hazinesine eksi 4 milyar dolar giriyor. Sıkıntı bu" dedi.

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Türk savunma sanayisi 2022'de 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Her geçen yıl katlanarak büyüyen bu sektörün başarısında SİHA'ları dünyanın dört bir yanına satan Bayraktar'ın payı bulunuyor.

Tüm bunlar yaşanırken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Baykar şirketini hedef aldı.

"Sana gurur veren tablo diğerine elem veriyor"

Babacan, Baykar'a ilişkin soruya, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" yanıtını verdi.

CNN Türk'te Babacan'ın tepki çeken sözleri tartışıldı. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, Bayraktar'ın hedef alınmasının ABD'nin kaybetmekte olduğu pazar nedeniyle olduğunu açıkladı. Programa konuk olan Başbuğ şunları söyledi:

"S-400 bahaneydi"

"S-400 suni bir sorun. Türkiye S-400'leri Rusya'ya geri verse de ABD yine F-35'leri vermez. ABD'nin istediği Erdoğan'ın cezalandırılmasıdır. Savunma sanayinin eskiye döndürülmesi isteniyor.

Yani 1938 sonrası. ABD'nin kaybettiği pazarlar büyük risk. Türkiye bu riski göğüslemeye hazır süreci yürütüyor. Bu nedenle Türkiye hedefte. Sana gurur veren tablo diğerine elem veriyor. 

ABD açısında bakıldığında acilen bu sistem çökertilmeli. Bazı siyasiler yargılayacağız dediler alenen. Suç ne açıklama yok, delil yok. Binlerce askerin yaptığı operasyonu 3 asker masadan yapar hale geldi. Türk dünyanın medarı iftiharı oldu. 

"Uzun vadede Türkiye'nin geleceğini hayal edin"

Babacan'a çok yoğun bir tepki var bunun gibi düşününlere. Bu konular siyaset üstü konular. Yıllardır hasretini çektiğimiz konular. 4 milyar dolar devletin kasasına girerken ABD'nin hazinesine eksi 4 milyar dolar giriyor. Sıkıntı bu. Uzun vadede Türkiye'nin geleceğini hayal edin.

"ABD'nin nihai hedefi savunma sanayi sektörünü sonlandırmak"

Kızılelma'nın ilk uçağı gün enterasandır Kızılema'nın uçuşunu günlerce konuşmak yerine terör eylemini konuşmuş olduk. Bana göre maksatlı söylenmiş sözler. ABD'nin nihai hedefi savunma sanayi sektörünü sonlandırmak. Ülke olarak bunu bilmeliyiz. "

İnsansız savaş uçağı Kızılelma aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti

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