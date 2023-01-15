Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yaşanan olaylar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Canlı yayında iç hesaplaşmaya kadar varan tartışma sonrası Seren Serengil programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Youtube'da yayınlanan 'Magazin Havası' programında Afra Arya Gündüzpolat ve Ayça Kuru günlerdir konuşulan Seren Serengil olayı ile birçok konuyu masaya yatırdı.

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Magazinin nabzının tutulduğu 'Magazin Havası' programında güzel sunucular Afra Arya Gündüzpolat ve Ayça Kuru gündeme bomba gibi düşen olayları masaya yatırarak, yorumladı. Bunlardan biri de Seren Serengil'in 'Söylemezsem Olmaz' programında olaylı bir şekilde ayrılması oldu.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı! Ortalık fena karıştı

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun arasındaki anlaşmazlık bir süredir devam ediyordu. Seren Serengil programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Magazin gündemini kasıp kavuran olayları masaya yatıran Afra Arya Gündüzpolat ve Ayça Kuru 'magazin havası' programında Aşk-ı Memnu dizisinin film olmasını ve Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracak olmasını, Hadise'nin Hasan Can Kaya ile aşk yaşadığı iddiasını, ünlü oyuncu Cansu Dere'nin havalimanında fenalaştığı gibi konuları programda yorumladı.

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