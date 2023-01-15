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Emine Erdoğan paylaştı! 'Hediyen beni çok mutlu etti'

Emine Erdoğan paylaştı! 'Hediyen beni çok mutlu etti'

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından kendisine geri dönüşüm malzemesi ile fotoğraf çerçevesi hediye eden minik Atahan'ın gönderdiği mektupla birlikte paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık hareketi ses getirmeye devam ediyor. Emine Erdoğan, kendisine hediye gönderen Atahan'ı "Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor" sözleri ile paylaştı.

Hediyeyi gönderen minik yazdığı mektupta, “Sizin başlatmış olduğunuz sıfır atık projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim” ifadeleri ile içerisinde kendi fotoğrafı olan bir fotoğraf çerçevesi dönerdi.

Emine Erdoğan bu hediyeye kayıtsız kalamadı ve şu sözlerle paylaştı; “Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi #SıfırAtık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz”

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