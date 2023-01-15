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Konuşmak için çağırıp dehşeti yaşattı! inşaata götürdü, burnunu kırıp...

Konuşmak için çağırıp dehşeti yaşattı! inşaata götürdü, burnunu kırıp...

SAMSUN'da bir kişi konuşma bahanesiyle inşaat halindeki binaya götürdüğü 16 yaşındaki çocuğa kafa atıp burnunu kırarak cep telefonunu gasp etti.

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Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Galata Sokak'ta bulunan 4 katlı inşaatın içinde 2 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat halinde bulunan bina içinde burnu kırılarak kanlar içinde kalan 16 yaşındaki M.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.T., kendisini konuşmak için inşaata götüren 21 yaşındaki E.E.S.'nin kafa atıp yumruk vurarak darp edip burnunu kırdığını ve zorla Iphone marka cep telefonunu aldığını belerterek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve araştırma sonucu darp edip yaralayıp cep telefonunu zorla gasp ettiği ileri sürülen E.E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gasp edilen cep telefonu şüpheli şahsın üzerinde ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan E.E.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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