Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti.Abone ol
Gaziantep FK ile Fenerbahçe Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. ve 90+1. dakikada Valencia kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 55. dakikada Kitsiou'dan geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38'e çıkardı, Gaziantep FK ise 19'da kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise Sivasspor'u konuk edecek.
Gaziantep FK 10 kişi kaldı!
Gaizantep FK'da Sagal 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.