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Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

RUSYA’nın Ukrayna sınırında yer alan Belgorod kentinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentindeki bir cephanelikte patlama meydana geldi. Patlamanın, Ukrayna’daki savaş nedeniyle cephaneliğe dönüştürülen bir kültür merkezinde el bombasının yanlış kullanımı sonucu meydana geldiği aktarıldı.

 Ukrayna sınırındaRus basının yer alan haberlerde, hayatını kaybeden ve yaralananların geçtiğimiz sene ekim ayında ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında silahaltına alınan kişiler olduğu belirtildi.

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