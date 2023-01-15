Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"

Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."