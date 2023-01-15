Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!

Süper Lig'in 19.haftasında Gaziantep'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maçından ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni oyuncusu Samet Akaydın ile ilgili "Kendisi bugünkü performansıyla onu neden istediğimizi kanıtlamış oldu. Adana Demirspor'a karşı oynarken kalitesini gördüğümde çok şaşırmıştım. Başkanımızdan istedik ve transfer ettik" derken transfer çalışmaları ile ilgili ise "transfer yapmak için transfer yapmayacağız." diye konuştu.

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

Galibiyetin önemine vurgu yapan Jesus, "Kazanmak bizim için önemliydi. İyi bir takıma karşı oynadık. Harika oyunculara sahipler. Biri de Markovic. 19 yaşında Benfica'ya transfer etmiştim. 1 yıl sonra 40 milyon euro'ya Liverpool'a gitti. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Burada kazanmak kolay değil. Ancak adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Galibiyet önemli." diye konuştu.

"Samet Akaydin kendisini neden istediğimizi kanıtladı"

"Kendisi bugünkü performansıyla onu neden istediğimizi kanıtlamış oldu. Adana Demirspor'a karşı oynarken kalitesini gördüğümde çok şaşırmıştım. Başkanımızdan istedik ve transfer ettik. Defansif anlamda üst seviye bir oyuncu. Bugün Altay da kurtarışlarıyla takıma yardımcı oldu. Rossi de oyuna girdikten sonra çok etkiliydi. Valencia iki gol attı, bir de girdiği fırsattan yararlanamadı. Az pozisyona girip değerlendirebilen golcüler bu nedenle diğerlerinden farklı oluyorlar."

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Jesus, "Transfer dönemi geldiğinde her hocanın amacı elindeki iyi oyuncuları kaybetmemektir. Birkaç tane de takviye yaparsınız. Ancak sadece transfer yapmak için transfer yapmayacağız." diye konuştu.