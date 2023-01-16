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Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!

Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!

Survivor 2023 heyecanı bugün başladı. Her yıl Survivor adasına girişiyle dikkat çeken Acun Ilıcalı yine yaptı yapacağını. Özel jetinden inen Acun Ilıcalı önce spor bir araba ardından ise klasik bir araç kullandı. Ancak Ilıcalı adaya gelişiyle herkesi şaşırttı. Ünlü televizyoncu kendi kullandığı deniz uçağıyla Survivor adasına giriş yaptı. Uçakla denize inen Ilıcalı'nın o anları sosyal medyada da gündem oldu.

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Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor 2023 hızlı başladı. Her yıl adaya farklı bir giriş yapan Ilıcalı, bu yıla da damgasını vurdu. Ilıcalı Survivor adasına iddialı bir giriş yaptı.

Acun Ilıcalı uçak kullandı
Ilıcalı'nın ilk tercihi yeşil spor aracı oldu.

Ardından ise klasik bir araç kullanan Acun Ilıcalı, daha sonra ise kıyıda bekleyen deniz uçağına bindi.

Pilotluk öğrendiği de ortaya çıkan Ilıcalı, deniz uçağını kendi kullandı ve yarışmacıların bulunduğu adaya iniş yaptı.

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