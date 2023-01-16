BIST 4.985
DOLAR 18,80
EURO 20,37
ALTIN 1.159,03
HABER /  SPOR

İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!

İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!

İspanya Süper Kupası'nı finalde Real Madrid'i 3-1 mağlup eden Barcelona kazandı.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona, 33. dakikada Gavi ve 45. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Barcelona, 69. dakikada Pedri'nin golüyle farkı 3'e çıkardı.

Müsabakanın 90+3. dakikasında Karim Benzema'nın attığı golle Real Madrid farkı indirse de maçı 3-1 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Son şampiyon Real Madrid'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldıran Barcelona, 14 kezle bu kupayı en çok kazanan takım olmaya devam etti. Katalan takımının ardından 12 kezle Real Madrid geliyor.

İki ezeli rakibin ligdeki mücadelesinde ise Barcelona (41) lider, Real Madrid (38) ikinci sırada bulunuyor.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında (Fas) oynanmaya başlamıştı.

Süper Kupa, 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga birinci ve ikincisiyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülürken, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bu turnuvanın maçlarının Suudi Arabistan'da oynanması için 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kazanan takıma da 2 milyon avro veriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"
Sakarya'da feci kaza! Kamyona arkadan ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyona arkadan ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."
Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."
Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!
Beşiktaş'ta şoke eden ayrılık: Yıldız futbolcu kiralık olarak gönderildi!