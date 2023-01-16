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Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!

Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!

AKSARAY’da uyuşturucuyla yakalanan genç ısrarla içici olduğunu belirterek, “Benim zaten içicilikten denetimim var” diye kendini savunmaya çalıştı.

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Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri Trafik Tescil ve Denetleme Şubesiyle birlikte rutin asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Araçların tek tek durdurulduğu denetimde şüphe üzerine 68 EK 211 plakalı otomobil durduruldu. Araçtan inen sürücü Osman Ç. (23) ile arkadaşları Yunus Emre E. (22) ve Metehan K. (24) Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilirken, gençlerin hal ve hareketlerinden şüphelenen mahalle ve çarşı bekçileri araç içerisinde ve şahısların üzerinde arama yaptı.

Yapılan araç aramasında aracın arka koltuğunda 7 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Araçtan çıkan uyuşturucuyu başta 3 gençte inkar ederken, arka koltukta oturan Metehan K. “Üzerimde çıkarsa eyvallah" diyerek, "Benim zaten içicilikten denetimim var" diye kendini savunmaya çalıştı.

Yapılan GBT sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğu belirlenen genç bekçilerle ilginç diyaloglara girdi. Pişkinliği pes dedirten genç, "Abi kullanıyorsam bile şuan kullanmadım. Bilmiyorum abi o adamları ben nereden bileyim. Abi yok benim zaten içicilikten denetimim var. Benim üstümden çıkarsa eyvallah diyeceğim” dedi.

Gözaltına alınan 3 arkadaş sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araçları incelenmek üzere otoparka çekildi.

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