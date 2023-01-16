BIST 4.985
DOLAR 18,80
EURO 20,36
ALTIN 1.159,37
HABER /  DÜNYA

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Deprem ülke genelinde farklı bölgelerde hissedildi.

Abone ol

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil Acil Durumlar için Ulusal Operasyon Merkezi ile Arnavutluk Yer Bilimleri Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssünün Debre iline bağlı Klos'un 3 kilometre güneyinde olduğu kaydedildi.

Depremin ülke genelinde farklı bölgelerde hissedildiği belirtilen açıklamada, Klos'ta bazı binalarda hafif hasarların oluştuğu vurgulandı.

Klos ve depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşların panikten dolayı açık alanlara yöneldiği ifade edildi.

Açıklamada, Sivil Savunmanın tüm yapılarının hazır olduğu ve ülkedeki tüm belediyelerle iletişim halinde bulunduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Ukrayna sınırında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Üç puan son dakikada geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya sert sözler! "Bu cehalet, bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok"
Sakarya'da feci kaza! Kamyona arkadan ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Sakarya'da feci kaza! Kamyona arkadan ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."
Mustafa Destici'den flaş 6'lı masa çıkışı! "Kazanırlarsa geldikleri gün hepsi değişecek, Suriye gibi, Libya gibi, Irak gibi..."