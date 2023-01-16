Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat

'Yeni Evim Konut Kampanyası'nda başvurular başlıyor. Kampanyayla orta gelirli vatandaşların uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi hedefleniyor.

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Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.

Başvuru detayları

Açıklama doğrultusunda orta gelirliye konut kampanyası başvuruları bugün (16 Ocak) başlayacak.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. NTV'de yer alan habere göre banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Başvuru ücreti

Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek. 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyada faiz oranları

Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.