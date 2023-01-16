BIST 4.985
DOLAR 18,79
EURO 20,40
ALTIN 1.160,06
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat

Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat

'Yeni Evim Konut Kampanyası'nda başvurular başlıyor. Kampanyayla orta gelirli vatandaşların uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Orta gelirliye konut kampanyasında başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Ayrıntıların açıklanması ardından gözler başvuru tarihlerine ve sürecine çevrildi.

Başvuru detayları

Açıklama doğrultusunda orta gelirliye konut kampanyası başvuruları bugün (16 Ocak) başlayacak.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. NTV'de yer alan habere göre banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Başvuru ücreti

Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.  16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek. 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyada faiz oranları

Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Jorge Jesus'tan Samet Akaydın'a övgü dolu sözler, flaş transfer açıklaması!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!
Ümraniyespor resmen açıkladı: 2 futbolcu kadro dışı bırakıldı!