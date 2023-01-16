BIST 4.985
DOLAR 18,79
EURO 20,39
ALTIN 1.159,81
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan bir yük gemisinin Umuryeri’nde karaya oturduğunu duyurdu. Geminin kurtarılma çalışması devam ederken boğazda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Abone ol

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri'nde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadelerini kullandı.

Karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmaları devam ederken Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü
İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...
İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!