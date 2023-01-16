BIST 4.985
DOLAR 18,79
EURO 20,40
ALTIN 1.160,06
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...

İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 121 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, bahçıvan ve büro personeli alınacak.

Adayların 2022 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yüksek puan alması gerekiyor.

Başvurular 16 Ocak tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.devtiyatro.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
İspanya Süper Kupası Real Madrid'i deviren Barcelona'nın!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Davos zirvesi başlıyor! Dünya'nın gözü İsviçre'de: Türkiye katılmıyor, Rusya'ya yasak!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Van'da dehşete düşüren olay! Cansız bedeni bulunmuştu, babası her şeyi itiraf etti!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Okula hastane sınıfında başladı!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!
Acun Ilıcalı yaptı yine yapacağını! Survivor 2023'e iddialı giriş: Deniz uçağı olay oldu!