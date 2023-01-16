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17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü

17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü

ADANA'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç, eve alkollü geldiği için kendisine kızan annesini silahla başından vurarak öldürdü. Ardından evden kaçan genç yakalanarak gözaltına alındı.

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Korkunç olay saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B. A. akşam eve alkollü geldi. Bu nedenle annesi 41 yaşındaki Mine Akgül ile tartıştı. Tartışmaya dayısı da karışınca kavga çıktı.

Annesini kafasından vurup kaçtı

Bunun üzerine B. A. silahla ateş edip annesini kafasından vurup kaçtı. Anne ağır yaralı olarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Zanlı ise polis tarafından olaydan iki saat sonra yakalandı. Annenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zanlının sorgusu devam ediyor.

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