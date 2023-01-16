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Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Araç sahiplerine bir kötü haber daha... Benzine bu gece yarısı yine zam geliyor... Motorin ve LGP için de zam var mı?.. İŞte 16 Ocak 2023 Pazartesi günü benzin ve motorin fiyatları.,.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Zamlı benzin fiyatları kaç TL olacak?

Geçtiğimiz hafta 80 kuruş artış yaşanan benzin litre fiyatı için bu gece yarısından geçerli olacak şekilde 67 kuruş zam bekleniyor. Benzin, Salı gününden itibaren ortalama olarak İstanbul'da 20.34 TL, Ankara'da 20.55 TL, İzmir'de 20.53 TL'den satılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları (16 Ocak 2023)

İSTANBUL
Benzin: 19.67 TL
Motorin: 22.11 TL

ANKARA
Benzin: 19.88 TL
Motorin: 22.31 TL

İZMİR
Benzin: 19.86 TL
Motorin: 22.42 TL

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