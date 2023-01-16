Zamlı maaşlar hesaplarda! Kim ne zaman alacak son rakama dikkat!

Yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu görevlisi bu ay yeni zamlı maaşlarını alacak. Faruk Erdem Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında "Enflasyon artışlarının üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal refah payı artışlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Buna göre hem emekliler hem de memurlar yüzde 30 artış alacak. Bu artışın yansıyacağı yeni maaşlar ise bu ay hesaplarda olacak." dedi ve detayları aktardı: