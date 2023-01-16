Zamlı maaşlar hesaplarda! Kim ne zaman alacak son rakama dikkat!
Memur ve emeklinin yeni zam oranları Meclis’ten geçti. Bu durumda zamlı maaşlar bu ay hesaplara yatacak. Asgari ücret artışı da bu ay sonunda maaşlara yansıyacak. Peki kim ne zaman maaş alacak?
Yaklaşık 14 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu görevlisi bu ay yeni zamlı maaşlarını alacak. Faruk Erdem Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısında "Enflasyon artışlarının üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal refah payı artışlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Buna göre hem emekliler hem de memurlar yüzde 30 artış alacak. Bu artışın yansıyacağı yeni maaşlar ise bu ay hesaplarda olacak." dedi ve detayları aktardı:
Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak.
Memur emeklilerinin 2023 yılı ilk zamlarından oluşan fark bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise zamlı maaşlarını 15 Ocak'tan itibaren almaya başlayacaklar.
SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecek.