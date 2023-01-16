BIST 4.985
DOLAR 18,79
EURO 20,39
ALTIN 1.159,81
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Necati Ateş Fenerbahçe taraftarını delirtti: Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı

Necati Ateş Fenerbahçe taraftarını delirtti: Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı

Fenerbahçe, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Necati Ateş; Fenerbahçe'nin performansını değerlendirirken, Gaziantep FK'nın savunmacısı Ertuğrul Ersoy'u eleştirdi. Ateş'in yorumları sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Abone ol

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti ve sarı - lacivertlile bu skorla birlikte son 4 maçında 3. galibiyetini aldı.

Puanını 38'e yükselten ve ikinci sırada yer alan Fenerbahçe için spor yorumcusu Necati Ateş'ten flaş değerlendirmeler geldi. TRT Spor'da yorumlarda bulunan Necati Ateş, Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul Ersoy'u ağır şekilde eleştirdi.

"Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı"

Ateş'in, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Sarı - lacivertli futbolseverler, sosyal medya üzerinden Ateş'e eleştiren ifadeler kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek: Erdoğan çağırsa da Bakanlığa geri dönmem! Büyük tsunami geliyor
Mehmet Şimşek: Erdoğan çağırsa da Bakanlığa geri dönmem! Büyük tsunami geliyor
Jesus'tan Arda Güler açıklaması: Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk
Jesus'tan Arda Güler açıklaması: Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk
İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor
Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü
İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...
İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
İzmir'de panik yaratan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Otomobil park halindeki tıra ok gibi saplandı!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Uyuşturucuyla yakalandı: Pişkin savunması pes dedirtti!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!
Antalya'da acı olay! Haber alınamıyordu: Çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!