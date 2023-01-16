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Komisyon karar verdi ekmek zammı geri çekildi

Komisyon karar verdi ekmek zammı geri çekildi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz hafta ekmeğe uygulanan zam ile ilgili kamuoyunu bilgilendirici açıklama yaparak, “Komisyonda alınan karar gereği, ekmek fiyatının 5 TL olarak değil önceki fiyat olan 4 TL olarak belirlenmesi kararı alınmıştır” dedi.

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Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gün ekmek fiyatlarına ilişkin Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan gelen zam talebine ilişkin Belediye Başkanlığımız olarak ‘uygun değil’ görüşü sunuldu. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin giderlerin artığı yönündeki gerekçelerine binaen yapılan ekmek zammı, belediye başkanlığımız tarafından uygun görülmemiştir. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler sırasıyla ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra birlik tarafından onaylanır hükmü beklenmeden alınan ekmek zammı talebi kabul edilmemiş olup, komisyonda alınan karar gereği, ekmek fiyatının önceki fiyat olan 4 TL olarak belirlenmesi kararı alınmıştır” dedi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri bütün fırınlarda fiyat denetimi yapıyor

Açıklamasının devamında Subaşı, Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün tüm fırınlarda fiyat denetimi yaptığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

‘’Alınan karar ile birlikte Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, unlu mamul üreten yerlerde ekmek gramajı ve fiyatı denetimlerini sürdürmektedir. Halkımızın başta gıda ürünleri olmak üzere tüm alanlarda sağlıklı, güvenli ve uygun fiyata alışveriş yapması amacıyla denetimler devam edecektir’’ denildi.

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