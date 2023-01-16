Dengeler değişecek! Babacan fitili ateşledi HDP'li Erol Katırcıoğlu 'Dedikodular doğru, ben de duydum' dedi

MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, DEVA Partisi’nin HDP ile ikinci bir ittifak yaparak HDP listelerinden TBMM’ye girebileceğini söyledi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, “Dedikodular doğru, ben de duydum” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın HDP'ye yönelik sıcak mesajları birbiri ardına gelmeye devam ederken, ortaya atılan bir iddia kulisleri hareketlendirdi.

Tele1 ekranlarında Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programında çarpıcı bir seçim ittifakı kulis bilgisi gündeme geldi.

MAK Araştırma Grubu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni seçim yasasının partileri ittifakla seçime girmeye yönlendirdiğini ifade ederek, “DEVA Partisi de yüzde yedi meselesini çok rahat bir şekilde HDP ile birlikte aşma gibi bir zorunluluğun getirdiği bir beraberlik de gündeme gelebilir” dedi.

"Babacan'ın yaptığı açıklamalar sempatiyle karşılandı"

Hakan Aygün ise Mehmet Ali Kulat’ın bu ifadelerini programın bir diğer konuğu HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’na sordu. Erol Katırcıoğlu da iki parti arasındaki görüşmeleri doğruladı.

Katırcıoğlu şunları söyledi:

“Son Ali Babacan’ın yaptığı açıklamalar tabii çok sempatiyle karşılandı. Zaten daha önceden beri de öyleydi. Yani Kürtlerin nezdinde. Ben de duyuyordum zaten temaslarımız oluyor. Yani kimsenin Kürt Meselesi’ni konuşmadığı bir zeminde Ali Babacan gibi bir insan çıkıp konuşabiliyor. Bu çok değerli bir şey bence.”

"HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlamış ve HDP ile ilgili şunları söylemişti:

HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz. Ortak adayın herkesle görüşmeye açık olması gerektiğini söyleyen Babacan “Adayın herkesi buluşturan biri olması gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? ‘Bizim ortak adayımız falanca partiyle diyaloğa kapalı, öyle bir aday seçeceğiz ki şunlarla asla görüşmesin’. Çok yanlış bir yerden başlamış oluruz.”