BIST 5.015
DOLAR 18,79
EURO 20,37
ALTIN 1.157,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzincan'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

ERZİNCAN’da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.Polis olay yerinde incelemede bulunurken Ö.K.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde bir evde şüpheli ölüm olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Ö.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken Ö.K.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aracın motoru yola fırladı Çekmeköy'de görenler dondu kaldı
Aracın motoru yola fırladı Çekmeköy'de görenler dondu kaldı
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'seçim taktikleri' verdi! 'Böyle yapın Cumhurbaşkanı olun'
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'seçim taktikleri' verdi! 'Böyle yapın Cumhurbaşkanı olun'
6 yaşındaki Beytullah 9 aydır madenci babasının hastaneden çıkmasını bekliyor
6 yaşındaki Beytullah 9 aydır madenci babasının hastaneden çıkmasını bekliyor
Necati Ateş Fenerbahçe taraftarını delirtti: Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı
Necati Ateş Fenerbahçe taraftarını delirtti: Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı
Mehmet Şimşek: Erdoğan çağırsa da Bakanlığa geri dönmem! Büyük tsunami geliyor
Mehmet Şimşek: Erdoğan çağırsa da Bakanlığa geri dönmem! Büyük tsunami geliyor
Jesus'tan Arda Güler açıklaması: Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk
Jesus'tan Arda Güler açıklaması: Onun pas kalitesine ihtiyaç duyduk
İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor
Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzine bu gece yarısı zam var! İşte 16 Ocak 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, alkol almasına kızan annesini aşından vurarak öldürdü
İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...
İş arayanlara müjde! Sınavsız personel alınacak başvurular...
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Son anketten Kılıçdaroğlu çıktı! Bomba sonuçlar var CHP lideri büyük fark attı
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat
Yeni Evim Konut Kampanyası'nın ayrıntıları belli oldu! Başvuru yapacaklar dikkat