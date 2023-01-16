Erzincan'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

ERZİNCAN’da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.Polis olay yerinde incelemede bulunurken Ö.K.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde bir evde şüpheli ölüm olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Ö.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken Ö.K.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.