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Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'seçim taktikleri' verdi! 'Böyle yapın Cumhurbaşkanı olun'

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'seçim taktikleri' verdi! 'Böyle yapın Cumhurbaşkanı olun'

İSTANBL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gözlerden ırak zirve ifşa oldu. İsmail Saymaz, 6 Ocak günü bir otelde gözlerden ırak yapılan toplantıda İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu’na "Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı" diyerek kampanya taktiği verdi.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dudullu-Bostancı metrosunun açılışını yaptıkları 6 Ocak gününün akşamında bir otelde gözlerden ırak bir toplantı yaptıklarını yazdı. 

Seçim kampanyası makinası!

“İlkin CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri bir araya geldi. İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, ‘seçim kampanyası makinası’ adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı.

Cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde...

İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı” diyen Saymaz, şunları aktardı: “İmamoğlu, sunumda, ‘Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı’ diyerek, modelini anlattı."

En az 150 kişilik bir ekip şart

"Bu model maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor."

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