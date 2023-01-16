Beşiktaş, Vincent Aboubakar için gün sayıyor!

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar için geri sayıma geçti. Al Nassr ile sözleşmesini birkaç gün içinde feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, ardından İstanbul'a gelecek ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

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Beşiktaş'ta gündem Vincent Aboubakar. Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor. Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi. Beşiktaş'a gelmek isteyen Aboubakar'ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor.

Ardından İstanbul'a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş'a imzayı atacak.