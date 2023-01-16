Bakan Nebati'den flaş açıklama: Kişi başına gelirimiz bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı hedefleri programında konuştu. Bakan Nebati ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EYT ve sözleşmeliye kadro için de konuşan Nebati "Kişi başına gelirimiz, bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacak." dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı hedefleri programında konuştu. Bakan Nebati, "Bir yılı aşkın bir süre evvel yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı odağımıza aldığımız Türkiye Ekonomi Modelini hayata geçirdik. Türkiye Ekonomi Modeli ile önemli bir başarı hikâyesi yazdık.

Nitekim küresel enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyrettiği, taşımacılık maliyetlerinin hızla yükseldiği, son yüzyılın en zor yıllarından biri olan 2022 yılında makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiğimizi vurgulamak isterim, bu açıdan 2022 çok özel bir yıl olmuştur. Kısa bir sürede Döviz Tevdiat Hesaplarında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düşüşe imza attık" dedi. Nebati şunları kaydetti:

Doğal gaz ve elektrik tüketimi

-2023 yılında Doğal gaz ve elektrik tüketimlerinde sübvansiyona devam ediyoruz.

"12 bin doların üzerine çıkacak"

-Kişi başına gelirimiz, bu yıl 12 bin doların üzerine çıkacak.

-Üretici fiyatları kaynaklı baskı giderek azalıyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 1 olarak gerçekleşecek. Bütçe sonucu yüzümüzü güldürüyor. Bütçe açığı 139,1 milyar lira.Yıl sonu itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar TL, vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL oldu. OVP'de öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık.

EYT ve sözleşmeliye kadro

- Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız.