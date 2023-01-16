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Adana'da sorduğu sorunun bedelini canıyla ödedi

Adana'da sorduğu sorunun bedelini canıyla ödedi

ADANA'da bir kişi, yol kenarında duran şahsa 'uyuşturucu satıyor musun' diye sorunca çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, 9 Ocak’ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen İbrahim Salman, yol kenarında bekleyen Hasan G.'ye uyuşturucu madde satıp satmadığını sordu. Zanlı, bu soruya sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Birbirini darp eden ikiliden Hasan G., Salman'ı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Salman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için yaptığı araştırma da şahsın ailesine ait bir mobilyacıda saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan polis şüpheli Hasan G.'yi gözaltına aldı.

"Sinirlendim, küfredince bıçakladım"

Şüphelinin ifadesinde, “Sokakta yürürken, ‘Uyuşturucu satıyor musun' diye sordu. Mahallede akrabalarımın yaşadığını, bir daha böyle bir soru sormamasını söyledim. Sinirlendim ve tartışmaya başladık. Ayrılırken bana küfredince bıçakladım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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