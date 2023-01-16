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Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

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Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından eşi Wanda Nara ile evliliği bozulduğu öne sürüldü. Wanda Nara bir süre önce iddiaları doğrulayıp boşanma açıklaması da yapmıştı. Son olarak, Wanda Nara'nın İstanbul'a eski eşi Icardi'nin kaldığı rezidansa taşındığı ortaya çıktı. Gelen haberlere göre ikili mutluluğun formülünü buldu!

Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşuluyor. 

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Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

Wanda Nara’nın İstanbul’a gelmemesinin ardından Arjantin basını çiftin ayrıldığını yazmıştı.  

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Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

Ani boşanma

 Icardi ise eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı. Wanda Nara, yıldız futbolcuyla resmen boşandıklarını duyurmuştu. Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu." demişti.

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Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, İcardi ile Wanda Nara ile ilgili haberinde "İki çocuk sahibi olan çift, belli ki sorunlarını çözdü" dedi ve şu ifadelere yer verdi:

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