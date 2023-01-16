Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar

Ani boşanma

Icardi ise eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı. Wanda Nara, yıldız futbolcuyla resmen boşandıklarını duyurmuştu. Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu." demişti.