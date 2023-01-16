Wanda Nara ve İcardi mutluluğun formülünü buldu! Aynı rezidansta 'komşuculuk' oynuyorlar
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelmesinin ardından eşi Wanda Nara ile evliliği bozulduğu öne sürüldü. Wanda Nara bir süre önce iddiaları doğrulayıp boşanma açıklaması da yapmıştı. Son olarak, Wanda Nara'nın İstanbul'a eski eşi Icardi'nin kaldığı rezidansa taşındığı ortaya çıktı. Gelen haberlere göre ikili mutluluğun formülünü buldu!
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahalardaki performansı kadar, ünlü model ve futbol menajeri Wanda Nara ile evliliğiyle de konuşuluyor.
Wanda Nara’nın İstanbul’a gelmemesinin ardından Arjantin basını çiftin ayrıldığını yazmıştı.
Ani boşanma
Icardi ise eşinin ailevi nedenlerle seyahat edemediğini açıklamıştı. Wanda Nara, yıldız futbolcuyla resmen boşandıklarını duyurmuştu. Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu." demişti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, İcardi ile Wanda Nara ile ilgili haberinde "İki çocuk sahibi olan çift, belli ki sorunlarını çözdü" dedi ve şu ifadelere yer verdi: