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Dünya yine onları konuşacak! Özlem Türeci ve Uğur Şahin müjdeyi böyle duyurdular

Dünya yine onları konuşacak! Özlem Türeci ve Uğur Şahin müjdeyi böyle duyurdular

Kanser aşısı ile ilgili tüm dünyada gündem olan haber ünlü Türk bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’den geldi. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs aşısı geliştirerek salgınla mücadeleye önemli katkı sağlayan Türeci ve Şahin, bu kez de Alman Focus dergisine kapak oldu.

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Geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla geçtiğimiz yıllarda tüm dünyadaki en çok konuşulan isimler arasında yer alan Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, şimdi de kanserle mücadele çalışmalarıyla gündem oldu. Almanya’nın dünyaca ünlü haftalık haber dergilerinden Focus’a kapak olan Türeci ve Şahin kanser aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30’ncu kuruluş yılını kutlayan derginin “30 Yıl Focus, 30 İnsan” başlıklı dizinin başında Türeci ve Şahin çifti, portreleriyle yer alıyorlar. Birgün'ün derlemesine göre bilim insanları, Mainz’da birlikte kurdukları Biontech firmasında kanserle mücadele için bir araya getirdikleri dünyanın dört bir köşesinden bilim insanlarından oluşan ekipleriyle araştırmalarını sürdürüyor.

Türeci ve Şahin’le ilgili yazıda Türeci ve Şahin'in geliştirdiği kanser aşısının da bir insana ilk kez İngiltere’de yapıldığı belirtiliyor.

Dergiye göre hükümetle anlaşan Biontech’in geliştirdiği kanserle mücadele aşısı, içinde bulunduğumuz ve gelecek yıl içinde 100 bin kanser hastasının tedavisinde kullanılacak.

2002 yılında evlene Türeci ve Şahin’in kurduğu Biontech, meme, kalın bağırsak, akciğer, prostat, pankreas ve deri kanserinin tedavisi için araştırmalarını sürdürürken, korona salgınının pandemiye dönüşmesi üzerine bu alana da yönelmişler, BNT162b2 adıyla salgına karşı ilk aşıyı geliştirmişlerdi.

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