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Bakan Koca'dan hastane randevusu açıklaması oranları paylaştı

Bakan Koca'dan hastane randevusu açıklaması oranları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının, aralık ayının ilk 10 gününde, yüzde 19,9'a kadar gerilediğini duyurdu. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından hastane randevularına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, ""İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin" dedi.

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