EYT'liler dikkat! Emekli aylığını yüzde 5 artırma kriteriydi başvuranlar bulamadı gerçek ortaya çıktı

Emeklilik başvurusunda emekli aylığını artıran ‘Bakmakla yükümlü olduğu kişi/kişiler’ için veri giriş hanesi ne dilekçede ne de e-Devlet'te artık yok. İşin aslını yazan SGK uzmanı Cem Kılıç, "SGK son dönemde bu bilgiyi formda emekli olacak kişinin beyanı olarak değil, sistemden elektronik olarak alıyor ve aylık hesabında dikkate alıyor." dedi.

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Milyonlarca EYT'li emeklilik başvurusu için artık gün sayıyor. EYT teklifinin yasalaşmasıyla birlikte emeklilik başvurusu yapmaya hazırlanan EYT'lilerin kafası şu sıralar karışmış durumda.

Emekli aylığını ortalama yüzde 5 artıran ‘Bakmakla yükümlü olduğu kişi/kişiler’ için veri giriş hanesi artık e-Devlet'ten yapılan emeklilik başvurularında görünmüyor.

Aynı şekilde elden yapılan başvurularda verilen tahsis talep formunda ayrılmış yer olmadığı ortaya çıktı.

Bu durum 'SGK maaş artışını engellemeye mi çalışıyor?' sorularını beraberinde getirdi.

"Eksik bir hesap yapılması söz konusu değil"

SGK uzmanı Dr. Cem Kılıç, emeklilik başvurusuyla ilgili bu detayı soran bir okura Milliyet'teki köşe yazısında yanıt verdi:

"Bir kişiye aylık bağlanırken aylığın belirlenen alt sınırın altında kalması halinde (2000-2008 dönemi için) aylık alt sınıra tamamlanır. Aylık alt sınırı belirlenirken de ortalama aylık kazancın yüzde 35’inden az olmaması söz konusudur. Diğer yandan emekli olacak kişinin aylık talep ettiği tarihte bakmakla yükümlü olduğu eşi ya da çocuğu varsa bu oran yüzde 40 olarak uygulanır. Dolayısıyla aylık talep edilirken bu bilginin SGK tarafından bilinmesi gerekir. Ancak SGK son dönemde bu bilgiyi formda emekli olacak kişinin beyanı olarak değil, sistemden elektronik olarak alıyor ve aylık hesabında dikkate alıyor. Bu nedenle bu bilgiyi SGK’ya iletmeseniz de alt sınır aylığı hesabında bu bilgi dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Dolayısıyla bu kontrol yapılarak aylık bağlandığında eksik bir hesap yapılması söz konusu değil."

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