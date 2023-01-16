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Beykoz'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Büyükdere’ye çekildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beykoz'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Büyükdere’ye çekildi

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi, römorkörler ile kurtarılarak Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

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Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde dümen arızası nedeniyle karaya oturmuş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma uzmanı, Nene Hatun acil müdahale (kurtarma) gemisi, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörleri, KEGM-5 ve KEGM-8 botu olay yerine yönlendirilmişti.

Karaya oturan gemi ile römorkörler, halatlar ile birbirlerine bağlanmış, gemi oturduğu yerden kurtarılarak hareket ettirilmişti. Kurtarılan gemi Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

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