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Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor

Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor

Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in mezarında 7/24 'saygı' nöbeti tutuluyor.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi’nde, cuma namazı çıkışı motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sinan Ateş, Bursa Ulu Camii'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sinan Ateş’in, defnedildiği günden bu yana, yakınları ve arkadaşları Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarının da asıldığı mezarı başında 7/24 'saygı' nöbeti tutuyor.

Soğuk hava nedeniyle geceleri ateş yakılan mezar başında, sırayla nöbet tutulurken, birçok ilden Bursa’ya gelen yüzlerce kişi de Ateş’in kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ediyor.

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