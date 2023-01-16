Babacan yine Bayraktar ailesini hedef aldı: Korksunlar

Dünyanın pek çok ülkesine SİHA satan ve insansız savaş uçağı Kızılelma'yı üreten Baykar firmasına devletin bütün kaynaklarının aktarıldığını iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündem oldu. Fox Tv'ye konuk olan Babacan, "Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar" dedi.

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Türkiye'nin savunma sanayi alanında Türkiye'nin dünyada gururu haline gelen Baykar firmasının sahibi Bayraktar ailesi bugünlerde Babacan'ın ağır ithamlarıyla karşı karşıya,

Babacan, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" sözleri büyük tartışmalara yol açtı.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

"Banka kredisi dahi kullanmadık"

"Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin" diyen Bayraktar, "Kuruluşumuzdan bu yana devletten tek kuruş nakit teşvik ya da hibe almadık. Banka kredisi dahi kullanmadık. Tüm projelerimizde olduğu gibi en son AKINCI ve KIZILELMA’yı da öz kaynaklarımızla geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum"

Eleştiri oklarının hedefindeki Babacan bir kez daha konuştu. Fox Tv'deki Çalar Saat programına konuk olan Babacan, Baykar Makina'nın projeleriyle ilgili tartışma yaratan sözleriyle ilgili "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu projede öyle bir hale getirildi ki 'bu çok kutsal, dokunulmaz', 'dokunanı mahvederiz' falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar" diye konuştu.

"Kaptanlık görevi verilirse gayet iyi yaparım"

Babacan ayrıca altılı masanın olası adayı tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takımın bir kaptanı olacağını, bu kaptanın kim olacağına gelecek haftalarda karar vereceklerini anlatan Babacan, şöyle devam etti:

Önemli olan takım olarak başarılı olmamız. Takım kaptanı ben olmuşum, başka arkadaşımız olmuş önemli değil. Sen ol derlerse gayet güzel yaparız. Başka bir arkadaşımız da olabilir. Altı kişi deriz ki takımımız yedi kişi olsun. Takarız koluna 'Sen takım kaptanı ol' deriz.

6'lı Masa'daki partilerin, parti mensuplarının, il ve ilçe teşkilatlarının birbirini tanıdığını dile getiren Babacan, "Altı genel başkandan birisi aday olursa biraz zaman kazanırız. Olmazsa, bir başka isim üzerinde mutabık kalırız, o da dünyanda sonu değil. Dışarıdan gelecek isim de sisteme adapte olur. Onun da görüşlerini alırız" dedi.

"Sürpriz hiçbir bir şey yok"

Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin isim havuzunun çok geniş olmadığına dikkati çekerek "Altı genel başkan var. Adı geçen iki tane belediye başkanı var, Ankara ve İstanbul. Bir de dışarıdan adı daha az geçenler de var. İsim söylersem doğru olmaz. Sürpriz hiçbir bir şey yok" dedi.