Rusya o ülkeyle tatbikatlara başladı! Yetkililer endişeli

Neredeyse bir yıldır Ukrayna’yı işgal eden Rusya, önemli müttefiklerinden Belarus’la beraber ortak askeri tatbikatlara başladı. Hava tatbikatlarının şubat ayının sonuna kadar süreceği açıklanırken, Ukrayna ve batı dünyasında Belarus’un işgale katılacağıyla ilgili korkular arttı.

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Belarus Savunma Bakanlığı, iki müttefikin 16 Ocak-24 Şubat tarihleri arasında hava kuvvetleri tatbikatları yapacağını açıklarken, Belarus’ta bulunan tüm askeri hava alanlarının kullanıldığını belirtti.

Rusya ve Belarus’un bugün ortak askeri tatbikatlara başlaması Kiev ve Batı'da Moskova'nın Ukrayna'da yeni bir kara harekatı başlatmak için müttefikini kullanabileceğine dair korkuları tetikledi.

Ukrayna bizi kışkırtıyor

Minsk yönetimi, hava tatbikatlarının savunma amaçlı olduğunu ve savaşa girmeyeceğini söylüyor. Belarus Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabında yayınlanan bir gönderiye göre, Belarus Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Pavel Muraveyko, "İtidal ve sabrımızı koruyoruz, barutumuzu kuru tutuyoruz" diye kaydetti ve ülkenin Ukrayna ile sınırındaki durumun "çok sakin olmadığını" ve Ukrayna'nın Belarus’u "kışkırttığını" da ekledi.

‘Belarus'a karşı hazırlıklı olmalıyız"

Moskova yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko’ya Ukrayna'daki işgalde daha aktif rol alması için baskı yaptığını reddediyor. Ancak Belarus, işgalin başlamasından bu yana hem tek başına hem de Rusya ile ortaklaşa çok sayıda askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna tarafı, Belarus’tan olası saldırılara karşı sürekli uyarılarda bulunurken, Zelenskiy, geçen hafta ülkenin Belarus sınırında hazır olması gerektiğini söyledi