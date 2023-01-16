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Amasra'daki maden faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! "Ayağı boşaltın, boşaltın komple"

Amasra'daki maden faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! "Ayağı boşaltın, boşaltın komple"

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Facianın yaşandığı gün eksi 300 kotunda işçilerle yapılan ses kayıtları ortaya çıktı.

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Amasra'daki maden faciasına ilişkin eksi 300 kotunda işçilere verilen talimatlara ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda işçilere, "Ayağı boşaltın, boşaltın komple" talimatının iletildiği duyuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen faciada 42 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun raporu beklenirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından; kaza günü işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı.

Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, "Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kayıtta, telefonu kapatmadan önce bir işçinin, "Tamam anlaşıldı" dediği, ardından arkadaşlarına "Ayağı boşaltın" diyerek bağırdığı duyuldu.

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "Amasra'da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti" dedi.

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